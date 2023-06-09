تغريم خليجي اشترى مخدرات عبر الـ «سوشيال ميديا»

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 50 ألف درهم بحق شخص خليجي ضبط للمرة الثانية بتهمة تعاطي مخدرات اشتراها عن طريق الـ«سوشيال ميديا»، وأدين بإيداع مبلغ مالي عن طريق صديقه في حساب بنكي تابع لأحد المروجين، على أن يدفن له الأخير المواد المخدرة في مكان معين ويرسل إليه خريطة بموقعها.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في تحقيقات النيابة العامة بأن معلومات موثوقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية منها.

وبعد البحث والتحري تبين صحة المعلومات، ومن ثم تم استصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه وتفتيشه والبحث في سيارته ومقر سكنه عن أي مواد ممنوعة.

وفي الموعد المحدد دهم رجال المكافحة مقر سكن المتهم، وألقي القبض عليه، وبتفتيش المكان لم يتم العثور على شيء، فتم جلبه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنها إلى المختبر الجنائي، حيث حصل على عينة منه، وتبين من خلال فحصها أنها تحتوي على مؤثرين عقليين.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أقر بتعاطي عقار «لاريكا» قبل القبض عليه، وأنه اشتراه من مروج تواصل معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ اتفق معه على الكمية المطلوبة، وطلب من أحد أصدقائه إيداع المبلغ في حساب بنكي زوده به المروج، فيما أرسل إليه الأخير موقعاً جغرافياً، أخفيت فيه المخدرات.

ومثل المتهم بشخصه عن طريق تقنية الاتصال أمام المحكمة، واعترف بتهمة التعاطي لكنه أنكر تحويل الأموال بنفسه إلى المروج، وطلب استعمال الرأفة معه. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت الواقعة بحق المتهم، من خلال محضر الضبط واعترافه طواعية في مراحل الدعوى المختلفة بتعاطي المواد المخدرة بعد الحصول عليها عن طريق إحدى شبكات التواصل الاجتماعي من مروج آسيوي يقيم خارج الدولة، ومن ثم قضت بإدانته وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم في ظل كونها الواقعة الثانية له.

المتهم اتفق مع مروج على دفن المخدرات في مكان معين ويرسل إليه خريطة الموقع.