مكتوم بن محمد يؤكد حرص الإمارات على توفير بيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على تعزيز شراكاتها العالمية، وتوسيع أطر التعاون مع روّاد الأعمال في المجالات التكنولوجية، وتوفير البيئة الحاضنة لأصحاب المواهب وشركات التكنولوجيا الناشئة لتمكينها من النمو وتطوير الحلول والابتكارات التي تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مركز دبي المالي العالمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) العالمية المتخصصة في مجال البحث ونشر الذكاء الاصطناعي والمطورة لبرنامج «شات جي بي تي»، سام ألتمان.

وقال سموه إن «دولة الإمارات عملت على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، ضمن رؤية مستقبلية شاملة قامت على إدراك القيادة لأهمية القطاع التكنولوجي في صناعة المستقبل»، مشيراً سموه إلى أن «تجربة شركة (أوبن إيه آي) في تطوير برنامج (شات جي بي تي)، وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من أثر كبير على مختلف مجالات الحياة والأعمال، يمثل فرصة غير مسبوقة لتوسيع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور في مختلف المجالات».

وفي تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «شركات التكنولوجيا الناشئة والمبتكرة تغير واقع الحياة والاقتصاد واتجاهاته كل يوم، تعودنا في الإمارات أن نكون سبّاقين في تبنّي التطبيقات التكنولوجية واستخدامها في تحسين حياة الإنسان، في هذا الصدد استعرضت مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة open AI المطوّرة لـ(ChatGPT) فرص التعاون، وتعزيز الشراكات في استكشاف حلول الذكاء الاصطناعي واستخداماتها. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستكون لدولة الإمارات الريادة في بناء منظومة متكاملة تدعم تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في كل مناحي الحياة».

وبحث سموه خلال اللقاء مع ألتمان سبل تعزيز الشراكات بين حكومة دولة الإمارات وشركة «أوبن إيه آي»، في مجالات تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، التي توليها حكومة الإمارات أهمية خاصة، ضمن توجهاتها الحالية والمستقبلية لتوسيع مجالات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتسريع عمليات التحوّل الرقمي في مختلف مجالات العمل الحكومي.