إنجاز أعمال صيانة لـ58 حياً سكنياً في العين

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في مناطق عدة بمدينة العين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم.

وبدأت أعمال المشاريع في سنة 2019، وانتهت ضمن المشاريع المنجزة في 2022-2023، كما بلغت نسبة إنجاز المشاريع 100%، وقد انتهت أعمالها حسب الموعد المحدد، وبناءً على الخطة الزمنية المعتمدة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لدعم النمو والتطوير العمراني بإمارة أبوظبي، ووفق خطة بلدية العين في الارتقاء بالعمل البلدي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتوفير بنية تحتية ذات جودة وكفاءة، ومستدامة، تعزز رفاهية مجتمع الإمارة.

وأكد مدير إدارة تطوير البنية التحتية ببلدية مدينة العين، المهندس صالح العرياني، أن المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في مناطق متفرقة من مدينة العين، عبر تقديم أفضل الخدمات لضمان رفاهية وسعادة المجتمع، ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، بما يضمن توفير جميع الخدمات، من خلال تنفيذ أعمال صيانة شبكة الطرق القديمة وإنشاء طرق جديدة، وإنشاء وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق بنظام LED، وإنشاء ممرات للمشاة، ولمستخدمي الدراجات الهوائية، ومهدئات السرعة.

وأوضح العرياني أن مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة شملت منطقة الخزنة ورماح وأبوسمرة والساد، كما تضمنت أعمال صيانة تنفيذ الشبكة الداخلية للطرق في الأحياء على طول 272 كم، مع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 37 كم، وكذلك تنفيذ أعمال لأرصفة ممرات المشاة بطول 540 كم، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شبكات صرف مياه الأمطار بطول 108 كم، وصيانة وتركيب أكثر من 12 ألف كشاف للإنارة، ضمن أعمال صيانة شبكة الإنارة في الأحياء. كما شملت الأعمال تركيب 2468 لوحة مرورية، وإنشاء أكثر من 29 ألف موقف للسيارات في الأحياء السكنية ضمن نطاق المشاريع.