فرز طلبات الراغبين في أداء الحج إلكترونياً

كشفت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن عدد المستفيدين من منحة برنامج «زايد للحج» منذ انطلاقه، تجاوز 14 ألف مواطن وأجنبي من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن البرنامج تلقى هذا العام ما يزيد على 5000 طلب من مواطنين يرغبون في أداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة، تم اختيار 600 منهم بعد عملية الفرز الإلكتروني، مع منح الأولوية لكبار المواطنين، على أن تنطلق أفواج البرنامج إلى الأراضي المقدسة يوم 23 يونيو الجاري.

وتفصيلاً، أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، الانتهاء من فرز طلبات المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج للعام الجاري، من خلال برنامجها السنوي، مشددة على أن عملية فرز طلبات الراغبين في أداء الفريضة على نفقة المؤسسة تمت بشكل إلكتروني، وبمراعاة اشتراطات وأولويات عدة، أهمها إعطاء الأولوية لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، ومن يرافقهم من أزواجهم وأبنائهم.

ويعتبر برنامج «زايد للحج» من البرامج الرئيسة في المؤسسة حيث يقدم منحاً لمحدودي الدخل لأداء فريضة الحج - الركن الخامس من أركان الإسلام - عن طريق إرسال 1000 حاج إلى الأراضي المقدسة، بينهم 600 من داخل الدولة، و400 من الخارج.

وذكرت المؤسسة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس، في مقرها الرئيس بأبوظبي، أنها قامت بتحويل المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للحج هذا الموسم إلى حملات الحج المعتمدة، ليتسنى لهم استكمال إجراءات التسجيل والسفر إلى الأراضي المقدسة.

وأكد مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن المؤسسة أنهت فرز طلبات المواطنين التي تلقتها تمهيداً لاختيار 600 مواطن من بين المتقدمين، تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها لأداء فريضة الحج من داخل الدولة، مشيراً إلى أن برنامج الحج الذي تنفذه المؤسسة يحظى بدعم كبير من القيادة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشار الفلاحي إلى أن المؤسسة تسير على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إيفاد الراغبين في تأدية مناسك الحج، في ظل عدم قدرتهم على دفع تكاليفها، حيث تراعي الأولويات في اختيار الأعداد المقبولة المستوفية الشروط، موضحاً أنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي للحجاج الذين تمت الموافقة على طلباتهم من قبل المؤسسة، لتوعيتهم وشرح خطوات ومراحل السفر وأهم المستلزمات التي يحتاج إليها الحاج، بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتيسير عليهم.

وأكد مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، الدكتور إبراهيم الزعابي، أن عملية فرز الطلبات المقدمة لبرنامج زايد للحج تمت بشكل إلكتروني، حيث تم الفرز وفق الأولويات التي تم وضعها مسبقاً، لافتاً إلى أن فريقاً إدارياً من المؤسسة يتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج، والقيام على راحتهم، من خلال توفير الإرشادات المطلوبة.

واستعرض الزعابي خطة برنامج زايد للحج، موضحاً أن المؤسسة ستبدأ الأحد المقبل بتنظّيم لقاءات تعريفية للحجاج، بحضور وعّاظ مرخصين من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعريف الحجاج بمناسك الحج والإجابة عن استفساراتهم، إضافة إلى حضور ممثلي حملات الحج، على أن تنطلق أفواج البرنامج إلى المملكة العربية السعودية في 23 يونيو الجاري. ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للمؤسسة بطلبات الحج، والمعايير التي تم انتهاجها لفرز طلبات المتقدمين، قال الزعابي: «تلقت المؤسسة هذا العام أكثر من 5000 طلب من مواطنين يرغبون في أداء فريضة الحج من خلال المؤسسة، ومنذ غلق باب تلقي الطلبات بدأت المؤسسة العمل على فرز طلبات المتقدمين وفقاً لثلاثة معايير وأولويات رئيسة، الأولى أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل، وأن يكون من كبار المواطنين، إضافة إلى ضرورة أن يكون من أصحاب الدخل المحدود».

وكشف الزعابي أن إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من برنامج «زايد للحج» منذ انطلاقه حتى الآن تجاوز 14 ألف حاج، معرباً عن أمله في زيادة حصة المؤسسة الخيرية من عدد تصاريح الحج خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين للحج عبر المؤسسة.

وفيما يتعلق بطلبات الحج المقدمة للمؤسسة من خارج الدولة، ذكر الزعابي أن هناك تعاوناً بين المؤسسة ووزارة الخارجية، تتولى من خلاله سفارات الدولة في مختلف أنحاء العالم، عملية فرز الطلبات واختيار من تنطبق عليهم الشروط، على أن يصل إجمالي الذين يتم اختيارهم إلى 400 متقدم، لافتاً إلى أن شروط ومعايير اختيار المتقدمين للحج لا تختلف بين المواطن وغير المواطن.

حاج بعمر 91 عاماً

أكد مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، الدكتور إبراهيم الزعابي، أن المؤسسة أعطت اهتماماً وأولوية لفئة كبار المواطنين غير القادرين على تحمل نفقات الحج، الذين يتم اختيارهم من مختلف إمارات الدولة،

وفقاً للبرنامج المُعدّ سلفاً لهذه الرحلة، لافتاً إلى أن عملية الفرز أسفرت عن اختيار عدد كبير من كبار المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 64 عاماً.

وأشار الزعابي إلى وجود مواطن يبلغ 91 عاماً بين كبار المواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة هذا العام.

وأضاف أن المؤسسة ستسمح لأحد أقاربه بالسفر معه مرافقاً له، لمساعدته على أداء الفريضة، وتلبية احتياجاته.

• 14 ألف مواطن وأجنبي يحجون على نفقة «زايد الخيرية» منذ إطلاق برنامج «زايد للحج».