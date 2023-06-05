رحلات دراجات هوائية مجانية للجمهور في دبي 10 يونيو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالشراكة مع "كريم بايك"، عن توفير رحلات مجانية للدراجات الهوائية "كريم بايك" لعملائها بتاريخ 10 يونيو الحالي، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

وسيتم توفير الدراجات في 186 محطة بجميع أنحاء إمارة دبي، لعدد غير محدود من الرحلات، شريطة ألا تتجاوز مدة الرحلة الواحدة 45 دقيقة.

وتعد هذه المبادرة نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، إلى جانب موائمتها مع استراتيجية وغايات الهيئة، في تحقيق الريادة المجتمعية ضمن إطار عمل الاستدامة، من خلال إطلاق الفعاليات المجتمعية الداعمة للقضايا البيئية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عرض الرحلات المجانية يوم السبت الموافق 10 يونيو من خلال تطبيق كريم "Careem" عن طريق اختيار "BIKE" ضمن قسم "GO" على الشاشة الرئيسية كما يمكن للعملاء اختيار تصريح اليوم الواحد "One Day" والاستفادة من رحلة مجانية باستخدام الرمز "FREE" الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمة على مدار 24 ساعة، وسيُطلب من المشاركين إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان، ولكن لن يتم تحصيل رسوم منهم.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات إلتزامها بالمشاركة في المناسبات العالمية، وتحديداً الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وذلك من خلال تشجيع الأفراد على تبني المبادرات التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزز مفهوم التنقل المستدام والصديق للبيئة، إلى جانب تحفيز فئات المجتمع على تبين الممارسات الصحية، وزيادة وعيهم في الاعتماد على وسائل التنقل المرنة في أوقات الفراغ وممارسة الرياضة.