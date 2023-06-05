376 امرأة يشغلــــن مناصب قيادية في شرطة أبوظبي

كشف تقرير الاستدامة 2022 الذي أصدرته شرطة أبوظبي، أن عدد الشرطيات في المناصب القيادية ارتفع من 215 ضابطة في 2017 إلى 376 ضابطة في 2022، وارتفع عدد الشرطة النسائية حسب الرتب العسكرية (رائد وما فوق) بنسبة 74% في الرتب، العام الماضي مقارنة بـ2017.

وذكر التقرير أنه نظراً للمتطلبات الخاصة لشرطة أبوظبي، تم تحديد هدف يتمثل في أن تكون هناك 10 شرطيات من إجمالي الموظفين المتخصصين في 2022. وتظهر الأرقام أن شرطة أبوظبي تجاوزت جميع التوقعات من خلال زيادة النمو الإجمالي بنسبة 1.1%، ما يشير إلى الضرورة الملحة للتطوير علاوة على ذلك. وبالنسبة لإجمالي الشرطة النسائية المتخصصة من الشرطة المتخصصة، فقد بدأت الزيادة في 2021، حيث استقر النمو عند 78 في السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه في 2017 كان لدى شرطة أبوظبي 30% من النساء الحاصلات على دبلوم فما فوق، وقد شجعت شرطة أبوظبي 400 موظفة على الالتحاق بالكليات، لذلك كان من المتوقع أن يصل الهدف إلى 41% بحلول 2021، وهذا يوضح مدى تصميم شرطة أبوظبي على تمكين المرأة ومساعدتها على النمو مهنياً وأكاديمياً.

كما أشار التقرير إلى أنه في 2017 كانت نسبة الضابطات تشكل 13.5% من إجمالي الموظفين، وكان الهدف زيادة العنصر النسائي بنسبة 0.5% سنوياً، حيث وصلت النسبة المئوية للشرطيات من إجمالي الموظفين إلى 15.5% في 2022.

ونوّه التقرير بما تلتزم به القيادة العامة لشرطة أبوظبي من معايير حقوق المرأة، وهي تفعيل التشريعات والإجراءات والتوجهات المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، وتمكينها في جميع قطاعاتها، ونشر ثقافة المساواة في الجهاز الشرطي والمجتمع، ومكافحة وحظر جميع أشكال التمييز. وتعمل شرطة أبوظبي في حدود اختصاصها، على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكين العنصر النسائي من اعتلاء مناصب قيادية، والامتناع عن ممارسة أي تمييز ضد المرأة في التعيينات والتوظيف والتدريب، والتكليفات والترقية والرواتب أو في أي أمور وظيفية أو إدارية أخرى.

وأكد التقرير أن تعيين أعداد مناسبة من النساء في الشرطة يضمن التمثيل العادل للمجتمع، من خلال حماية حق المرأة في التمتع بجميع حقوق الإنسان في حدود اختصاصها.

ولفت التقرير إلى أن تمثيل المرأة في شرطة أبوظبي يعد مناسباً وملائماً، فتمكين عناصر الشرطة النسائية يساعد في تحقيق الاستدامة، لذلك تم تشكيل لجنة لدعم وضمان المشاركة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في الإمارات، ويتجلى ذلك في المبادرات التي بدأت في 2016، ومنها مبادرة «تمكين الشرطة النسائية من أجل مجتمع آمن».