جمارك دبي تساعد كندا في ضبط نصف طن مواد مخدرة

نجحت جمارك دبي في تمكين السلطات الكندية من ضبط أكثر من نصف طن (547.495 كيلوغراماً) من المواد المخدرة داخل حاويات شحن كانت قادمة من إحدى الدول الآسيوية، ووجهتها النهائية كندا. ويأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي في التصدي لتهريب المواد المخدرة وإحباط ترويجها عالمياً، من خلال تتبع الشحنات المشبوهة، وتمرير المعلومات إلى الإدارات الجمركية حول العالم، لضبط المواد المخدرة ومنع دخولها إلى الدول الصديقة.

وأكد المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن جمارك دبي تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين الإمارات والدول الصديقة، بتسهيل العمليات التجارية وزيادة التبادل التجاري، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المنظمة.

ولفت إلى جهود الدائرة في دعم السلطات الكندية لضبط هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة، مثمناً دور ضباط جمارك دبي في تحليل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشحنات، وتبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الأمني والجمركي مع الجهات كافة.

من جهته أكد مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي الدكتور خالد خلفان المنصوري، أن مكافحة الجريمة الدولية من أولويات العمل في جمارك دبي، بهدف تعزيز مكانة الدولة على صعيد الأمن العالمي، من خلال تسخير جميع الإمكانيات من أجل حماية سلسلة الإمداد العالمية، حيث تتمتع جمارك دبي بأنظمة مبتكرة تم تطويرها داخلياً، بالاعتماد على كادرها البشري تهدف إلى تحليل البيانات ورصد العمليات الخطرة.