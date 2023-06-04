تقنية لإنقاذ مياه الصرف الصناعية من التلوث النفطي

تمكن باحثون في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع فريق دولي، من تطوير تقنية الترشيح التي يمكنها إزالة قطرات النفط الصغيرة من مياه الصرف الصناعية، باستخدام نوع جديد من الأغشية له خصائص كيميائية وفيزيائية معينة، وهو ما يجعله أكثر كفاءة ومقاومة للتلوث أثناء عملية فصل الزيت عن الماء. وكشفت الجامعة عن تعاون فريق بحثي من جامعة خليفة يضم كلاً من: باحثة الدكتوراه زينب الأنصاري، والباحثة المشاركة فاطمة أرشد، وأستاذة في قسم هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية بالجامعة الدكتورة ليندا زو، مع لونغ نغيم من جامعة التكنولوجيا في سيدني بأستراليا، بهدف تطوير أغشية عالية الفاعلية لإزالة النفط من مياه الصرف. ونشر الفريق نتائج البحث في المجلة الدولية «إنفايرومنتال ساينس.. ووتر ريسيرتش آند تكنولوجي»، وهي مجلة علمية تركز على معالجة التحديات المتعلقة بمصادر المياه وجودتها وإدارتها.

وأشارت الجامعة إلى أن مياه الصرف الناتجة عن العمليات الصناعية تعتبر ملوثاً رئيساً يضر بمجاري المياه والمنظومات المائية.