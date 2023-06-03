الإمارات تعلن عن مساهمة بـ 20 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن مساهمتها بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي “73.6 مليون درهم”، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.. حيث يتم تمويل الوكالة بالكامل تقريباً من خلال مساهمات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

‎وأعلنت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن مساهمة دولة الإمارات التي سيتم صرفها خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

وقالت معاليها : "تواجه الأونروا تحديات جسيمة، حيث أن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان.. لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".

وأضافت: " تلعب الأونروا دوراً محورياً في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قبل إعلانها عن مساهمة اليوم، كانت قد قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أمريكي، منهم 119.3 مليون دولار من خلال الأونروا.

‎وكانت الوكالة قد تأسست في 8 ديسمبر من عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302).