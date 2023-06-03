رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا حادث القطارات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية، إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.