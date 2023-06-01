التحذير من روابط احتيالية تحاكي المؤسسات الحكومية

حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية وروابط مواقع احتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور، وتقدم له خدمات وإغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية أو البريد الإلكتروني.

وحذرت من تجدد أساليب المحتالين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، ما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.

وناشدت تجنب الضغط على الروابط وعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، لافتة إلى أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا مثل هذه المعلومات.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة التعرض لاحتيال التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، والتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 2828، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.