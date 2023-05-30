في دبي.. توصيل الأدوية بطائرات بدون طيار

تمكن مستشفى خاص في دبي، من توصيل أدوية إلى منزل مريض من سكان واحة دبي للسيليكون، بطائرة بدون طيار (الدرون)، للمرة الأولى، مسجلاً ريادة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأصبح «مستشفى فقيه الجامعي»، مركز الرعاية الصحية الذكي في واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أول مُقدّم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط يستخدم هذه التكنولوجيا لتوصيل الأدوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تنافسية دبي عالمياً في مجال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها، وتماشياً مع مستهدفات «برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2021 بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وتوفير بنية تحتية متطورة تمكن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية.

وبالاستفادة من البيئة الداعمة للتطوير المستمر التي توفرها «دييز» من خلال واحة دبي للسيليكون، وانطلاقاً من موقعها مركزاً للابتكار والمعرفة واختبار تقنيات المستقبل الذكية، قام مستشفى فقيه الجامعي بهذه الخطوة الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إيماناً بأهمية توصيل الأدوية بفاعلية وفي الوقت المناسب وباستخدام أحدث التقنيات.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي، حيث تم توصيل الأدوية بنجاح ضمن مسافة 10 كيلومترات إلى منزل أحد مراجعي المستشفى في أحد المجمّعات السكنية في واحة دبي للسيليكون.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال المدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي: «بوصفها مركزاً للتكنولوجيا والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، تحرص واحة دبي للسيليكون على أن تكون مختبراً مفتوحاً لأحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية. وتماشياً مع مستهدفات (برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار) الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فإننا ملتزمون بتمكين الجهود كافة من داخل الدولة وخارجها لتطوير واختبار حلول نقل مبتكرة بدون طيار تعزز الخدمات وترتقي بجودة الحياة».

وأضاف أن «نجاح الحلول التي يتم تطبيقها على نطاق واسع يعتمد على العديد من التجارب والاختبارات التي تسبق تطبيقها حتى الوصول إلى النتائج النهائية المنشودة. لذلك نحرص على توفير بيئة حاضنة داعمة للشركات لتطبيق الاختبارات وتقييم الظروف والمخرجات وإنجاز الحلول بناءً على المعطيات والبيانات، ونهنّئ مستشفى فقيه الجامعي على هذه التجربة الناجحة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، الدكتور فاتح محمد جول، إن «بيئة دبي الداعمة للابتكار والمحفزة على تبني التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمع مصدر إلهام للتميز في مختلف المجالات». وأضاف: «تُشكل هذه المبادرة إنجازاً نوعياً نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التكامل الرقمي الكامل. ويحرص المستشفى على دمج أحدث التقنيات في عمليات التشغيل اليومية. ونحن نؤمن بأن إمكانات التكنولوجيا الحديثة لا حدود لها، وهذه مجرد بداية لما ستقدمه التقنيات المستقبلية».

ونوه بدعم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ومؤسسة دبي للمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني في دبي، لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف: «يعزز مستشفى فقيه الجامعي موقعه الريادي في المساهمة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال تبنّي الابتكار واستكشاف وتوظيف التقنيات الأحدث. وتوصيل الأدوية بالطائرات بدون طيار هو مؤشر على التزامنا الدائم بالتميّز وجودة حياة المجتمع الذي نعتز بتقديم خدماتنا إليه».

ويُعد توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار تحولاً نوعياً في مجال الرعاية الصحية. ويضمن هذا النهج المبتكر عناصر رئيسة، من أهمها الاستجابة السريعة، إذ يمكن لمستشفى فقيه الجامعي توصيل الأدوية بسرعة إلى المرضى ما يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة ويسهم في إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة إمكانية الوصول، إذ تتخطى الطائرات بدون طيار الحواجز الجغرافية، ما يتيح للمرضى استلام الأدوية دون تأخير.

كما تضمن هذه الحلول الرائدة في مجال الصحة استفادة جميع سكان الإمارات بشكل فعال وسريع وآمن من خدمات الرعاية الصحية من خلال الأولوية الممنوحة للسلامة والالتزام باللوائح والبروتوكولات الصارمة، إذ يتضمن نظام توصيل الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار مزايا متقدمة، مثل تقنية تجنب الاصطدام والمراقبة الفورية في الوقت الحقيقي، ما يضمن النقل الآمن للأدوية.

كما تضمن هذه الحلول الاستدامة، إذ يقلل توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار بشكل كبير من التلوث الكربوني المرتبط بوسائل النقل التقليدية، وتتوافق هذه الطريقة الصديقة للبيئة مع التزام دولة الإمارات بالاستدامة وتدعم رؤيتها في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار.

وأنجز مستشفى فقيه الجامعي هذا التقدم النوعي في مجال الرعاية الصحية، من خلال التعاون مع السلطات التنظيمية والمنظمات الصحية والجهات ذات الصلة في هذا المجال لضمان تكامل سلس لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في نظام الرعاية الصحية. ويعمل مستشفى فقيه الجامعي على الاستفادة الكاملة من هذه الحلول المبتكرة لتحسين نتائج المرضى ورفع معايير البيئة الصحية في دولة الإمارات، كما يهدف إلى خلق مسار يلهم تطوير المبادرات الرائدة وإعادة تشكيل مفهوم الرعاية الصحية.

• توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار يُعد تحولاً نوعياً في مجال الرعاية الصحية.