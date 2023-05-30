سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وبحسب المرسوم يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة سعادة/ عبدالله سلطان محمد العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضوية كل من:

1- رئيس دائرة الموارد البشرية عمر خلفان بن حريمل الشامسي.

2- رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عـفاف بنت إبراهيم المري.

3- مدير عام دائرة الرقابة الماليةعلي حسين خليفة المزروع.

4- مدير عام دائرة المالية المركزية وليـد إبراهيم الصايـغ.

5- مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة عيسى سيـف بـن حنظل.