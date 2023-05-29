غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 22:31 والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزرالثاني عند الساعة 04:54 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 07:28 والجزر الأول عند الساعة 11:40 والجزرالثاني عند الساعة 01:03.