"استشاري الشارقة" يطالب "البلديات" بخطط عاجلة لتصريف مياه الأمطار وتمديد شبكات "الصرف الصحي"

وجّه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من الأسئلة والاستفسارات لدائرة شؤون البلديات بشأن تحقيق أهدافها حول رسم السياسات العامة ووضع خططها الاستراتيجية وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

وقدّم 22 عضواً وعضوة العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة شؤون البلدية وتنمية أدوارها اتجاه المجتمع وما تقوم بها بلديات إمارة الشارقة من جهود.

وطالب العضو عبيد عوض الطنيجي، بالإسراع في إصدار تراخيص البناء مع النظر في اشتراطات البلديات بشأن متطلبات ليست ذات جدوى للبنايات السكنية والتجارية.

فيما دعا العضو عبيد محمد القابض الطنيجي إلى أهمية مواكبة منصة الشارقة الرقمية وإلحاق خدمات بلديات إمارة الشارقة بها مع الاتجاه إلى ضم كل خدمات البلديات في بوابة إلكترونية واحدة، متطرقا إلى وضع مؤشرات ومقاييس لإنجاز المعاملات في مختلف البلديات وإصدار تطبيق يعنى بتنظيم النواحي الإيجارية على مستوى إمارة الشارقة.

ودعا إلى قيام شؤون البلديات بتسوية الأراضي السكنية والتجارية والصناعية بامتلاكها للمعدات والأليات الكافية واستكمال تشجير الشوارع الرئيسية الهامة في إمارة الشارقة

وخصص عبدالله مصبح الكتبي مداخلته للاستفسار عن الخطط الخاصة بتصريف مياه الأمطار والخطط بشأن التغير المناخي في ظل اطلاع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه في السادس عشر من شهر مايو على مشروع الخطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في إمارة الشارقة

فيما سأل علي سيف النداس عن أوجه اهتمام البلديات بشجر النخيل الذي يتواجد في الإمارة، لاسيما وأنها تشكل مورداً غذائياً هاماً، وإمكانية النظر في إنشاء مصنع للتمور للاستفادة من هذا الإنتاج.

ولفت إلى انزعاج أهالي منطقة لبردي من الروائح المنبثقة من شبكة الصرف الصحي القريبة من مجلس ضاحية خور كلباء وبأهمية تصحيح أوضاع المخالفين في القطاع السكني او التجاري أو الصناعي والزراعي من خلال مبادرة الاعفاء من الرسوم.

وطالب الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي بأهمية اتمام مشروع شبكة الصرف الصحي لمختلف مناطق وأحياء مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وطالب الدكتور شاهين إسحاق المازمي بأهمية تخفيض قيمة غرامة مخالفة المواقف لاسيما في حالة التأخير عن تمديد فترة البقاء في الموقف وإجراء خصم على مخالفات المواقف المتراكمة أسوة بخصومات المخالفات المرورية مع توسيع المواقف العامة لتسهيل نزول وصعود كبار السن.

ودعا المازمي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الأفاعي التي قد تتواجد في الحدائق العامة حفاظاً على سلامة المتنزهين.

وسألت شريفة المازمي عن تنسيق البلديات مع مجلس التخطيط العمراني في مختلف المشاريع التطويرية لمنع تكرار إغلاق الطرق ذاتها لأكثر من مرة مع أهمية استخدام التطبيقات لتوحيد الاشتراطات والإجراءات بين البلديات في الخدمات

وسأل جمال محمد بن هويدن عن جهود البلديات لاستبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالأكياس متعددة الاستخدامات الصديقة للبيئة وتهيئة المجتمع نحو ذلك بالحملات المختلفة وجهود المجالس البلدية في حل الخلافات الأسرية بالتعاون مع الجهات المعنية

وسأل جاسم جمعة المازمي عن استراتيجية بلدية مدينة الشارقة في تغطية وتمديد كافة المناطق السكنية بخدمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لاسيما في المناطق الجديدة كما في السيوح والرحمانية وغيرهما، بالتنسيق مع دائرة الأشغال.

وأكدت دائرة شؤون البلديات ومدراء البلديات في ردها عن استفسارات الأعضاء بأهميتها وحرص البلديات على مواصلة الخدمات وتبسيط مختلف الخدمات من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة بجانب، تنظيم الحملات على مدار العام والتي ترفع من وعي الجمهور في شؤون الصحة العامة والبيئة، كما أكدت البلديات على دورها في الحفاظ على الصحة بجانب الإسراع في إنجاز الحدائق العامة وحدائق الأحياء وتأهيلها بالمرافق اللازمة.

وأكد الزعابي، أهمية المجالس البلدية في الإمارة باعتبارها الرابط بين الجمهور والجهات الحكومية، مشيراً إلى دورها الرائد في الاهتمام بأحوال المواطنين والمقيمين والاستماع لهمومهم وتطلعاتهم ورفعها للقيادة الرشيدة لإيجاد الحلول الناجعة، فضلا عما تنفذه بلديات الإمارة من تعاون لتطوير خدمات لاسيما خلال هطول الأمطار وتبادل الخبرات والعمل على تطوير مختلف المرافق مع الاهتمام بالزراعة وتقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.