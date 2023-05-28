«الإمارات للفلك»: انعدام ظل الظهيرة خلال الفترة المقبلة في المناطق الجنوبية من الدولة

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن ظل الظهيرة سيتلاشى خلال الأيام المقبلة في المناطق الجنوبية للدولة، ومنها مناطق أم الزمول وجيسورة ومزيرعة وليوا ومدينة زايد والقوع، نظراً لتعامد الشمس عليها، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة، فيما يتقلص في بقية المناطق من الدولة، التي تشهد أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن الشمس تتعامد في المناطق ابتداء من السادس من يونيو حتى السابع من يوليو المقبلين، على دوائر العرض التي تتضمن المناطق الجنوبية من الدولة.