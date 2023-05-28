«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة»

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تشهد خلال الفترة الحالية، ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على أغلب المناطق، نتيجة تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، مع بدء فصل الصيف، لافتاً إلى وجود ضعف وتراجع في تأثير المرتفع الجوي السيبيري في الدولة.

ووفقاً للمركز، فإن المنخفضات الحرارية تؤثر في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر، كما تظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن سحب ركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، قد يتخللها سقوط أمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال الأيام المقبلة، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون مثيرة الغبار شرقاً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، فيما تظل الرياح جنوبية غربية تتحول شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ونوّه بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيظل رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.