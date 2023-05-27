بتوجيهات رئيس الدولة.. دعم المكتبة المدرسية بكتب من "أبوظبي للكتاب" بـ 10 ملايين درهم

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تم تخصيص 10 ملايين درهم لشراء كتب ومراجع من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32 لتوزيعها على مدارس الدولة، دعماً للمكتبة المدرسية وتشجيعاً للطلبة على القراءة.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة القراءة وإثراء المخزون العلمي والمعرفي من المراجع والكتب العلمية في مختلف مدارس الدولة.

وارتفعت قيمة الدعم من 6 ملايين درهم خلال الدورة الماضية من المعرض إلى 10 ملايين درهم هذا العام، في بادرة تجسد مكانة الثقافة في فكر القيادة الحكيمة، ورؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع المعرفة.

وتُجسِّد هذه المبادرة أهمية الاستثمار في المستقبل من خلال تكريس العلم والمعرفة والثقافة في نفوس الأجيال الجديدة، وتستكمل مسيرة طويلة من العطاء للثقافة وصناعة النشر بدأها المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، عندما افتتح الدورة الأولى من المعرض عام 1981.

ويوفِّر هذا الدعم المستمر حافزاً إضافياً للمضي قدماً في تعزيز دور "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" الريادي، بكونه منصة سنوية للارتقاء بقطاع النشر والصناعات الإبداعية، وجسراً للحوار والتبادل الثقافي يلتقي تحت مظلته المبدعون والمفكرون والكتّاب والناشرون وصنّاع المحتوى من المنطقة والعالم.