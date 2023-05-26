حمدان بن محمد ينعى موكيش جاغتياني مؤسس مجموعة لاندمارك

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، خالص العزاء لعائلة وفريق مجموعة "لاندمارك" برحيل موكيش جاغتياني.

وأعرب سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فقدت دبي اليوم واحداً من أبرز شركاء قصص نجاحها العالمية برحيل موكيش جاغتياني مؤسس مجموعة لاندمارك.. ستذكر دبي بصمته الاقتصادية والإنسانية ومساهماته في كثير من المبادرات الخيرية والتي امتدت لأكثر من 3 عقود في الإمارة … نتقدم بخالص العزاء لعائلته وفريق مجموعة "لاندمارك".