محمد بن راشد: بمناسبة يوم أفريقيا نشارك أشقاءنا في القارة الأفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بمناسبة يوم أفريقيا، نشارك أشقاءنا في القارة الأفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق وثقافتهم الثرية، ونؤكد على حرصنا على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع."