"موارد الشارقة" تعزز مهارات موظفي حكومة الإمارة في تنفيذ المبادرات

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم ، ورشة افتراضية بعنوان " مهارات إعداد المبادرات وتنفيذها " بهدف نشر ثقافة تقديم المبادرات والمساهمة في التطوير والتحسين المستمر للموظف والمسؤول.

حضر الورشة التثقيفية عدد كبير من الموظفين والمسؤولين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وتناولت عرضاً مرئياً تحت عنوان (ابتكر) وضح ماهية الابتكار ، وأهدافه وعوامله وخطواته إضافة إلى طرق وكيفيات ترجمته في مجالات العمل على أرض الواقع.

كما تطرقت الورشة إلى عدد من المحاور المهمة أبرزها تمكين الموظف من إعداد مبادرات من شأنها أن تعود بالنفع على جهة عمله ، ووسائل تقديمها وتنفيذها بطرق رسمية وشاملة لجهة العمل والمسؤول المباشر.

يأتي تنفيذ الورشة حرصاً من موارد الشارقة على المساهمة في تغذية معايير الاستراتيجية الوطنية للابتكار في النظم الإدارية والوظيفية للجهات الحكومية بما يتوافق مع متطلبات بيئة الأعمال المتطورة.

كما تدعم مثل هذه الورش جهود وممارسات الدائرة التي تتبناها في تطوير المبادرات وتحفيز بناء القدرات المتخصصة وتوليد الأفكار الإبداعية والاستثنائية، بما يعزز بناء كفاءات وطنية واعدة لقيادة عجلة الاقتصاد المتسارعة والتنمية المستدامة.