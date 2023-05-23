حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية طارق جمعه إبراهيم عبيد السويدي إلى رتبة عقيد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2023م بشأن ترقية ضابط في القيادة العامة للحرس الأميري.

ونص المرسوم على أن يُرقّى المقدم/ طارق جمعه إبراهيم عبيد السويدي مدير عام الإدارة العامة للحراسة والتأمين في القيادة العامة للحرس الأميري في إمارة الشارقة إلى رتبة عقيد، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2023م.