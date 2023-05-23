«سوربون أبوظبي» تطلق برنامج «العلوم الإنسانية الرقمية»

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي إطلاق برنامج جديد بعنوان «شهادة في العلوم الإنسانية الرقمية» ضمن قسم التعليم التنفيذي المستمر في الجامعة، وتم تصميم البرنامج بنهج متعدد التخصصات للعلوم الإنسانية الرقمية، من شأنه إكساب الطلبة المهارات اللازمة لمواكبة العالم الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات المتخصصة اللازمة في تحليل البيانات والأرشفة الرقمية وتنظيم المعلومات، إضافة إلى القراءة والكتابة الإعلامية الجديدة وطرق البحث.

وتعد شهادة العلوم الإنسانية الرقمية برنامجاً مكثفاً، تبلغ مدته عاماً واحداً، وهو مفتوح أمام الطلبة من جميع الخلفيات والتخصصات.

ويوفر البرنامج أساساً شاملاً في محو الأمية الرقمية، حيث يتناول موضوعات مثل مقدمة للعلوم الإنسانية الرقمية، وثقافة الويب، والأنظمة الرقمية، وعلوم المعلومات والثورة الرقمية، والفن الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وقالت أستاذة القانون الخاص في جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة نتالي براز: «من خلال توفير دورات متخصصة وتدريبات عملية، لن يساعد هذا البرنامج الطلاب على تطوير آفاقهم المهنية بشكل أكبر فحسب، بل سيمكّنهم أيضاً من اكتساب مهارات القراءة والكتابة الرقمية اللازمة لتكييف سلوكهم المهني في المجتمع المستقبلي».

وأكد رئيس قسم التاريخ في جامعة السوربون أبوظبي، الدكتور يان روديير، أن «برنامج الشهادة في العلوم الإنسانية الرقمية يوفر للطلاب فرصة فريدة لاستكشاف تقاطع التكنولوجيا والعلوم الإنسانية، ويسهم في تطوير مهاراتهم الرقمية التي يبحث عنها أصحاب العمل بشدة».