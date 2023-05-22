حمد سالم المهيري أول إماراتي يترأس لجنة خبراء أمن الطيران في "الإيكاو"

انتخبت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال جلستها التي جمعت ممثلي الأمانة العامة للمنظمة ومقرري لجنة أمن الطيران بتاريخ 10 مايو 2023 مرشح دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، حمد سالم المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، ليكون رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الإيكاو.

وبهذه المناسبة، قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله بن طوق المري" يأتي انتخاب حمد سالم المهيري، رئيسًا للجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" كأول إماراتي يشغل هذا المنصب، ليُترجم تميز سياسة الإمارات المنفتحة على العالم وعلاقاتها الدولية والدبلوماسية الرائدة التي رسختها القيادة الرشيدة، ويؤكد الدور الرائد والمؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات بين صناع القرار على مستوى قطاع الطيران المدني الدولي، كما أنه يعكس كفاءة كوادرنا الوطنية الشابة وقدرتها على أن تحظى بثقة دولية لقيادة مناصب رفيعة المستوى في قطاعات متخصصة مثل قطاع الطيران المدني".

وأضاف أن الاهتمام بتمكين ودعم فئة الشباب محور رئيسي لرؤية القيادة الرشيدة للمستقبل بما يعزز مشاركتهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية بالدولة في مختلف المجالات، ويأتي انتخاب حمد المهيري لرئاسة أعمال لجنة خبراء أمن الطيران بالمنظمة الدولية ليُعزز من جهود الدولة ودورها الرائد في ترسيخ بيئة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي عالمياً".

وفي هذا السياق، عبر مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي ، عن مدى أهمية هذا الانجاز قائلاً " إن انتخاب أول إماراتي مرشح من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، يؤكد ريادة دولة الإمارات ودورها المحوري ومكانتها بين صناع القرار في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، كما يؤكد أيضا على أن جهودنا المستمرة في التعاون مع مجتمع الطيران المدني الدولي قد أتت ثمارها، ونحن على المسار الصحيح في دعم وتأهيل كافة المتخصصين لتحقيق رؤيتنا المستقبلية وفقاً للرؤية والنهج الاستراتيجي لدولة الإمارات".

وأضاف السويدي أن حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، يتمتع بخبرة كبيرة من خلال عضويته في لجنة خبراء أمن الطيران منذ العام 2009، كما قدم العديد من المساهمات التي أثرت أعمال لجنة خبراء أمن الطيران وفرق العمل التابعة لها منذ انتخابه في عام 2022، نائباً لرئيس لجنة خبراء أمن الطيران.

وقال المندوب الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي المهندس سعيد محمد السويدي، " فخورون اليوم بانتخاب حمد المهيري رئيسًا للجنة خبراء أمن الطيران، التي تقدم تقاريرها إلى مجلس المنظمة، وتتمثل أهمية أعمال ومهام اللجنة في تأثيرها الكبير في صنع قرارات مجلس المنظمة بما يتعلق بأمن الطيران، بالإضافة الى دورها الرائد في تطوير منظومة أمن الطيران المدني على مستوى العالم من خلال تطوير الإطار التنظيمي لعمليات أمن الطيران المدني، وتحديد وتقييم التهديدات الجديدة والناشئة، وتطوير التدابير المضادة، وخطة أمن الطيران المدني العالمية، وخارطة الطريق، والإرشادات والمنهجيات المبتكرة من أجل حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع".

وأضاف " يسرنا أن تساهم البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى منظمة الإيكاو في مونتريال بتقديم كافة امكانياتها لحشد الدعم لترشيح السيد حمد وانتخابه رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران".

يذكر، أن حمد سالم المهيري، التحق بالهيئة العامة للطيران المدني عام 2004، وتدرج في عدة وظائف حتى وصل إلى منصب المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في العام 2017، وفي عام 2009 تم ترشيحه، من قبل الهيئة للعمل كمراقب في لجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وفي ضوء اسهاماته في عمل لجنة خبراء أمن الطيران التابعة للايكاو والتعاون كمراقب والذي شمل المشاركة والعضوية في مجموعات عمل مختلفة.. وتم في عام 2017 ، انتخابه كعضو في لجنة خبراء أمن الطيران والتي تتكون من 33 عضوا فقط من خبراء أمن الطيران يتم انتخابهم من بين المرشحين من 193 دولة من الدول الاعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي وفي عام 2019 ، تم انتخاب حمد المهيري لقيادة عمل الفريق الفرعي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي المعني بالإبلاغ عن حوادث أمن الطيران "SG-ASIR" وذلك بناءً على مهاراته القيادية فضلاً عن خبرته الفعلية كون هذا النظام قد تم تطويره وتنفيذه بنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة ، من قبل قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.

كما تم أخذ هذا النموذج الإماراتي على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي لصالح جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وصناعة الطيران المدني على مستوى العالم.

وفي عام 2022 تم انتخاب حمد المهيري نائبًا لرئيس لجنة خبراء أمن الطيران، وساهم من خلال هذا المنصب بشكل كبير في اصدار نتائج هامة عن اعمال اللجنة، وتم تكليفه بقيادة فريقي عمل رئيسيين بالمنظمة الايكاو، و هما "فريق العمل المعني بدليل الحوكمة طTF-GH" وفرقة العمل المعنية بتقييم تعزيز الامتثال للملحق 17 (TF-AEC17 )" وقام بإنجاز جميع الأعمال الموكلة إليه بنجاح. وتكللت تلك الانجازت بتأهيل حمد الميهري لترشيحه كرئيس لجنة خبراء أمن الطيران في أبريل 2023، والفوز بهذا المنصب المرموق وتلقى ترشيحه الدعم التام من قبل غالبية أعضاء اللجنة.

إلى جانب ذلك، فإن حمد المهيري يترأس ويمثل الدولة في لجان وفرق عمل متعددة للخبراء والتابعة جميعها لمنظمة الطيران المدني الدولي ومنها: "عضو الدولة الدائم لدى لجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي. ورئيس لجنة خبراء أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي. ورئيس فريق عمل الإبلاغ عن حوادث أمن الطيران التابع للجنة خبراء أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي. ورئيس فريق العمل المعني بالحوكمة التابع للجنة خبراء أمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي إضافة إلى رئيس فريق العمل المعني بتقييم تطوير الملحق السابع عشر التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي. وعضو الدولة الدائم لدى لجنة خبراء المواد الخطرة التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.