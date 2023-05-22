بوصول رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي
سلطان النيادي: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنباً إلى جنب في الفضاء
عبّر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي عن حماسه لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية، قائلاً: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء”
وقال النيادي في تدوينة عبر “تويتر”: متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..
وأضاف: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبا إلى جنب في الفضاء "توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".
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