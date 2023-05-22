بوصول رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي

سلطان النيادي: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنباً إلى جنب في الفضاء

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

عبّر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي عن حماسه لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية، قائلاً: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء”
وقال النيادي في تدوينة عبر “تويتر”: متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..
وأضاف: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبا إلى جنب في الفضاء "توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".

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