حمدان بن محمد: نتمنى التوفيق لرائدي الفضاء السعوديْين برحلتهما إلى الفضاء
تمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التوفيق لرائدي الفضاء السعوديْين ريانة برناوي - أول رائدة فضاء عربية - وعلي القرني برحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "ينطلق اليوم رائدي الفضاء السعوديْين ريانة برناوي - أول رائدة فضاء عربية - وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية لينضما إلى زميلهم سلطان النيادي .. نتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة .. لأول مرة سيجتمع 3 رواد عرب على المحطة الدولية، ولن تكون المرة الأخيرة التي يقتحم فيها الشباب العربي بكل ثقة هذه القطاعات العلمية العالمية المتقدمة"
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