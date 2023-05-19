منصور بن زايد يصل جدة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في أعمال القمة العربية الــ32

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ـ على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ـ إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تبدأ أعمالها اليوم.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار جدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين.

وفي استراحة قصيرة في الصالة الملكية تبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويضم وفد الدولة إلى القمة.. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ووزير دولة خليفة شاهين المرر والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية وسفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مريم الكعبي ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.