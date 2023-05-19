دبي تعلن إنجاز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة

أعلنت دبي إنجاز مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة (بيو غاز)، الذي يعتبر أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تخدم الخطة الاستراتيجية لتحويل أصول بلدية دبي إلى خضراء ومستدامة.

ويبلغ حجم الطاقة الكهربائية المُنتجة من المشروع سنوياً 44 ألفاً و250 ميغاواط في الساعة، ستُستخدم في تشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة تصل إلى ستة ميغاواط من الطاقة الكهربائية في اليوم، ما يشكل 50% من إجمالي الاحتياجات التشغيلية للمحطة.

ويأتي المشروع الذي أنجزته بلدية دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دعم توجهات حكومة دبي لتفعيل الشراكات مع هذا القطاع، حيث سيسهم في توفير حلول مستدامة من خلال إيجاد مصدر بديل للطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 31 ألف طن سنوياً، إضافةً إلى خفض الكلفة التشغيلية للمحطة بما يعادل 320 مليون درهم خلال الـ25 سنة المقبلة.

وقال مدير عام البلدية، المهندس داوود الهاجري، إن المشروع يُعدّ من المشاريع المستدامة التي نفذتها بلدية دبي في مجال توليد الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة ونظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع إعلان الإمارات 2023 عاماً للاستدامة.

كما يأتي في إطار «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإحدى المدن الأقل بصمة كربونية في العالم، إضافةً إلى إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف: «يدعم المشروع محاور أساسية ضمن الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي كالاقتصاد الأخضر والاستدامة، وسيوفر جزءاً من الاكتفاء الذاتي للمحطة من احتياجات الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات تشغيلها، التي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ما يعد انعكاساً لنهج بلدية دبي في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المستدامة المبتكرة، وتجسيداً لرؤيتها في تطوير وضمان استدامة المدينة لتكون الأفضل للعيش في العالم».

ويبلغ إنتاج الغاز الحيوي من عمليات المعالجة في محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي 57 ألف متر مكعب يومياً، ويجري عبر المشروع الاستفادة مما يقارب 54 ألفاً و800 متر مكعب يومياً لإنتاج طاقة كهربائية بمعدل 121 ميغاواط في الساعة، تُغطي 50% من احتياجات المحطة. كما يتميز المشروع بكون عملياته مؤتمتةً بالكامل مع أكثر من 350 أداة، تعمل على مراقبة العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد منظومة الصرف الصحي في إمارة دبي من أحدث أصول البنية التحتية عالية الاستدامة في إمارة دبي، حيث يبلغ طول خطوط شبكاتها أكثر من ثلاثة ملايين متر، وتضم 13 محطة ضخ رئيسة، و110 محطات فرعية، إضافةً إلى 56 محطة ضخ لمياه الأمطار.

وتشمل المنظومة محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، هما محطة ورسان، بطاقة استيعابية تصل إلى 325 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة جبل علي بطاقة استيعابية تصل إلى 675 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تعد إحدى أكبر المحطات المُجهزة بأحدث التقنيات.

داوود الهاجري:

«المشروع يجسّد التزام البلدية بأهداف دبي التنموية ويدعم خططها الاستراتيجية في الاعتماد على الطاقة النظيفة».

44.250

ميغاواط في الساعة حجم الطاقة الكهربائية المُنتجة سنوياً.

350

أداة مراقبة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.. وعمليات مؤتمتة بالكامل.

الإنجاز الجديد يُشكل 50% من إجمالي الاحتياجات التشغيلية للمحطة، ويقلل الانبعاثات الكربونية بما يقارب 31 ألف طن سنوياً.