تنفيذ مسارات ومهابط للطائرات بدون طيار في «واحة السيليكون»

وقّعت هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي، مذكرة تفاهم في إطار مشروع «آفاق دبي»، المعني بتخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار، بهدف دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقّل الجوي لخلق بيئة محفّزة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن إمارة دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، من ضمنها البنى التي ستخدم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة من خلال مشروع «آفاق دبي»، حيث سيتيح المشروع فرصة لاستكشاف وتطوير سبل التعاون في التقنيات الجديدة المستخدمة في هذا القطاع، عبر ربط منظومة القبة الجوية لسماء دبي وإدارة حركة الطائرات بدون طيار بالمخطط الحضري الشامل لدبي، ما يرسّخ من ريادتها كنموذج لمدن المستقبل، ويدعم خططها المستقبلية للتنقّل الجوي، ويجسّد تطلعات حكومة دبي الاستباقية لتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقّع الاتفاقية مدير عام البلدية، المهندس داوود الهاجري، ومدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الطرفين.

وقال الهاجري: «تحرص بلدية دبي على عقد الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية التي من شأنها توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف مجالات عملها وتخصصاتها، وبما يدعم تطوير القطاعات والخدمات الحيوية التي تعزز من جاذبية وريادة الإمارة خصوصاً في قطاع الطيران وتخطيط مواقع المطارات والمهابط المخصصة للطائرات بدون طيار، ونحن نثمّن التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، وهدفه تأكيد مكانة دبي مركزاً للابتكار في مجال التنقّل الجوّي، وبيئة مُحفِّزة للاستثمار في هذا القطاع».

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الجهات المقترحة للشراكة في تشكيل مخطط شامل للبيانات الجغرافية في إمارة دبي، يتضمن بيانات جغرافية للبنى التحتية التي ستخدم قطاع الطائرات بدون طيار، إضافة إلى خبرات الشركاء في تنظيم هذا القطاع في الإمارة، وخبرات بلدية دبي في التخطيط الحضري.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات حكومة دبي والبلدية لمشروع آفاق دبي، بالتوافق مع خطط الإمارة المستقبلية في مجال التنقّل الجوي في ما يخص تخطيط مسارات الطائرات بدون طيار ومواقع المطارات، ومهابط الطيران المنخفض المخصص للطائرات بدون طيار التي تحددها وتعتمدها هيئة دبي للطيران المدني.

وسيجرى تنفيذ المشروع في منطقة «واحة دبي للسيليكون» كمرحلة مبدئية خلال المبادرة التي ستستمر ثلاثة أعوام، حيث تم اختيار المنطقة كجهة معتمدة لتنفيذ وتجربة مشروع «آفاق دبي» وغيرها من التجارب المماثلة بهدف التطوير وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين.

وبموجب المذكرة، ستزود البلدية هيئة دبي للطيران المدني برابط مباشر إلى بوابة إلكترونية تحتوي قواعد البيانات والمعلومات الرقمية ذات الطابع الجغرافي والمخططات ثلاثية الأبعاد في منطقة واحة دبي للسيليكون، إضافةً إلى توفير البنية التحتية من الخوادم وقواعد البيانات الجغرافية اللازمة لحفظ هذه البيانات، والمخططات ثلاثية الأبعاد ونشرها على الأنظمة ذات الصلة، كما ستتولى البلدية أيضاً بموجب المذكرة إدراج قطاع الطائرات بدون طيار وجميع الاحتياجات والاستخدامات المتعلقة بالبنى التحتية للمنظومة، فضلاً عن إتاحة الخدمات الاستشارية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يخدم مصالح الأطراف.

كما ستزود هيئة دبي للطيران المدني بلدية دبي بالبيانات والمعلومات الرقمية ذات الطابع الجغرافي المتعلقة بتخطيط المسارات للطائرات بدون طيار، ومواقع المطارات والمهابط للطيران المنخفض عن طريق الربط الإلكتروني، كما ستقدم الدعم لبلدية دبي من خلال تسهيل آليات تطبيق المرحلة التجريبية الأولى للمشروع، وعقد ورش العمل المتخصصة، وتزويدها بالتشريعات والاشتراطات الهندسية والتخطيطية المعتمدة لدى الشركاء في مجال تخطيط المسارات للطائرات بدون طيار.

• أحمد بن سعيد: «دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية في قطاع الطائرات بدون طيار».