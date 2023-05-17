وزير العدل يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول لمكافحة غسل الأموال للسلطات المركزية

أستقبل وزير العدل اليوم في ديوان عام الوزارة في أبوظبي عبدالله سلطان بن عواد التعيمى رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الأول الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الفترة من 16-18 مايو الجاري بحضور سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية .

واستعرض التعيمى خلال اللقاء سبل التعاون القضائي بين الدول لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال مضيفا بأن هذا المؤتمر مهم جدا لتبادل الخبرات والتعاون بين السلطات المركزية في الدول للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، ويهدف الى تعزيز التعاون بين الدول من أجل ترسيخ الجهود الدولية والأقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب .

من جانبهم تقدم المشاركون بجزيل الشكر لدولة الإمارات ممثلة بوزارة العدل على أحتضان أعمال المؤتمر.

شارك في أعمال المؤتمر الأول من نوعه في العالم والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي والذي أنطلقت فعالياته يوم أمس ويستمر لثلاثة أيام برعاية معالي وزير العدل 32 دولة.