«طرق دبي» تُطلق 3 خطوط حافلات جديدة

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاثة خطوط جديدة للحافلات، مغذّية لمحطات مترو دبي، يوم الجمعة المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة لاسيما المترو.

وأفادت الهيئة بأنها ستجري تحسينات على خطوط في التاريخ ذاته.

وأوضحت أن الخط الأول رقم (51) يعمل بين بوابة الخيل (منطقة القوز الصناعية) ومحطة مترو الخليج التجاري بزمن تقاطر كل (20) دقيقة في أوقات الذروة، فيما يعمل الخط الثاني (SH1) بين محطة مترو دبي مول ومحطة مترو شوبا العقارية بزمن تقاطر دقيقة، بينما يعمل الخط الثالث (YM1) بين محطة مترو الإمارات للصرافة وسوق ييوو بزمن تقاطر كل (60) دقيقة. ويجري تعديل مسار الحافلات للخط رقم F47 لتصبح نهاية مسار الخط في محطة مترو مجمع دبي للاستثمار لتقليل طول الرحلة وعلى الركاب المتوجهين إلى منطقة مجمع دبي للاستثمار التنقل عبر الخطوط F51, F50, F48, F46. أما الخط رقم 50 فستصبح نهاية مساره في محطة حافلات الخليج التجاري، لتقليل طول الرحلة وعلى الركاب المتوجهين إلى بوابة الخيل، التنقل عبر الخط الجديد رقم 51.

وسيجري تمديد مسار حافلات الخط رقم C15 إلى موقف حديقة شاطئ الممزر، لتغطية مناطق سكنية خدمية إضافية، كما سيمدد مسار الخط رقم E102 لتصبح نهاية رحلته في محطة حافلات الجافلية، ولربط الخدمة من وسط مدينة دبي إلى مطار أبوظبي.

وأكدت الهيئة حرصها على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.