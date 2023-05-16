10 اتجاهات تُشكل ملامح الاستدامة في الإمارات

تعاون 10 زملاء في «برنامج خبراء الإمارات» لتحديد الاتجاهات الـ10 الرئيسة التي تُشكل ملامح الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق أجندة الاستدامة، وذلك استجابة لإعلان الإمارات 2023 عاماً للاستدامة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دعا أفراد المجتمع والمؤسسات إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات وأنشطة عام الاستدامة والعمل معاً في جهود جماعية تقود البلاد نحو مستقبل أكثر استدامة. والتوجهات الـ10 للاستدامة التي توصل لها زملاء «برنامج خبراء الإمارات» هي: التكيف مع التغير المناخي وتمويل أنشطة المناخ، وتكنولوجيا الغذاء، وجودة الهواء، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من الأبحاث، وتطوير المواهب الخضراء لدعم الاستدامة، والنقل المستدام، والاقتصاد الدائري - الاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، والتطور التقني والذكاء الاصطناعي، تحول الطاقة (إزالة الكربون، والطاقة المتجددة) - والتحول العادل نحو الطاقة، والمباني الخضراء: استدامة العقارات التجارية.

وكان برنامج خبراء الإمارات قد انطلق في عام 2019، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف إعداد قاعدة متنوّعة من الكوادر الوطنية الاستشارية التي تسهم في دفع التنمية ورسم مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.

• برنامج خبراء الإمارات يهدف إلى إعداد قاعدة من الكوادر الوطنية تسهم في دفع التنمية.