مروان حاجي ناصر: محمد بن زايد جعل من الإمارات نموذجاً ملهماً في التقدم والتنمية

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نجح خلال العام الأول من رئاسة الدولة في رسم مستقبل مشرق لدولة الإمارات، في كافة المجالات.



وذكر أن سموه رسخ مكانة الدولة في كافة القطاعات عالمياً، وقادها نحو مزيد من التنمية والتقدم، الأمر الذي انعكس أثره على كل موطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وجعل من الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ملهماً تقتدي بها الدول الباحثة عن التطور والنمو.



ولفت إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة هي امتداد لمسيرة المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأسس التي أقام عليها اتحاد دولة الإمارات لتصبح ضمن أقوى دول العالم، وأسرع الدول نمواً في مختلف القطاعات.



وذكر مروان حاجي ناصر أن الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد جسدت أروع الأمثلة في تقديم يد العون للمحتاجين حول العالم، وكانت سندا للمتضررين بالمناطق التي تعرضت لكوارث، خصوصا في كارثة زلزال سوريا وتركيا.

وأشار إلى أن الدولة في عهد سموه تولي القطاع الصحي إهتماما كبيرا، على المستوى المحلي والأقليمي والعالمي، وتعد أحد أبرز الداعمين للمبادرات العالمية المعنية بمكافحة الأوبئة والأمراض الخطرة.