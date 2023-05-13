علي المطوع: محمد بن زايد قائد استثنائي وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته

رفع علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه رئاسة الدولة



وقال المطوع إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي صاحب نظرة استشرافية وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته واهتماماته، واعتبر المواطن هو الثروة الحقيقة، ومقياس تقدم الأمم، وأرسى سموه دعائم تمكين كافة فئات المجتمع وتأهيلها على مختلف الأصعدة لتمكينها من المشاركة في تنمية المجتمع وبناء الوطن لإيمانه بأن تقدم الأوطان مقرون بتطوير شعوبها.

وأضاف المطوع لقد دخلت الإمارات منذ توليه سموه حقبة جديدة من الريادة، شهدت فيها الدولة تسارعاً تنمويا شاملاً رسخ مكانة الدولة كمركز دولي رائد على كافة المستويات، استبشرنا خيراً منذ تولي سموه وبفضل انجازاته يستشبر العالم اليوم بدولة تجسّد رمزاً للاستقرار وتؤمن بأهمية مد الجسور إلى العالم.