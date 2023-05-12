ضمن "الفارس الشهم2".. "الهلال" يوزع طرودا غذائية و ملابس على عمال النظافة بمحافظة اللاذقية السورية

وزعت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" طرودا غذائية و ملابس على أكثر من 500 عامل نظافة في محافظة اللاذقية السورية وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

جاء ذلك في إطار مبادرة "لم ننساكم" الإنسانية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مجلس محافظة اللاذقية والجهات المحلية السورية تقديراً للجهود التي يبذلها عمال النظافة، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

و أوضح محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، أن عمال النظافة كان لهم الدور الأكبر منذ وقوع الزلزال في سوريا في مساندة ودعم الجهات المعنية من أجل إزالة مخلفات وركام الزلزال من المناطق المنكوبة لذا تم استهدافهم وتقديم الدعم لهم .

بدوره أثنى الدكتور بلال السيد معاون مدير مديرية النظافة في محافظة اللاذقية السورية على جهود فرق الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري و المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام و التي تشرف عليها عملية الفارس الشهم 2 من أجل التخفيف من معاناة الأسر السورية بجميع فئاتها المختلفة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.