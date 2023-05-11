«نقل عجمان» تبدأ تحويل مركبات الأجرة إلى الطاقة النظيفة

كشفت مؤسسة الخدمات التجارية، التابعة لهيئة النقل في عجمان، عن بدء العمل في تنفيذ خطة تحويل أسطول مركبات أجرة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة، لمواكبة توجهات الدولة، وتماشياً مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، أحمد صقر المطروشي، إن استبدال مركبات الأسطول بمركبات هجينة جاء تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لتحويل مركبات الأجرة في عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030.

وذكر أن «نسبة مركبات الأجرة الصديقة للبيئة بلغت 81.8% من أسطول مركبات الأجرة المشغلة في الإمارة. ونقوم بشكل دائم بالتواصل مع موردي المركبات الصديقة للبيئة للبحث عن أحدث التقنيات في هذا المجال».

وأشار المطروشي إلى وضع خطة للعام الجاري لتوفير 200 مركبة هجينة، حيث «أثبتت هذه المركبات فعاليتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة».

وأكد الاهتمام الكبير بتبني مبادرات استخدام الطاقة النظيفة وتوظيفها ضمن منظومة النقل في عجمان.

كما أكد إطلاق حزم لدعم مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وتحفيزهم لتبني المبادرات الخاصة بالاستدامة، لافتاً إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً في تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة، مما يحفز على السعي لإدخالها لخدمة قطاع النقل.

وأعلن المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان، المهندس سامي الجلاف، في مارس الماضي، أن الهيئة اعتمدت خطة لاستدامة خدمات منظومة النقل، ولاسيما أسطول مركبات الأجرة، حيث تستهدف استخدام كل أنواع الطاقات النظيفة البديلة للوقود في أسطول مركبات الأجرة عبر توفير المركبات الصديقة للبيئة، التي تعمل على الغاز الطبيعي، والهجينة، والكهربائية، والهيدروجينية.