النيادي يتواصل مع طلاب «موريشيوس» من الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، تنظيم حدث دولي ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، التي يقوم بها رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، في دولة موريشيوس، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المركز أخيراً مع دولة موريشيوس، بهدف دعم قطاع الفضاء فيها.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاتصال الرابع مع رائد الفضاء الإماراتي يوم 11 مايو في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، بحضور 400 ضيف، بينهم طلاب، سجلوا بالفعل لحضور هذا اللقاء من جميع أنحاء دولة موريشيوس.

وتم تدشين سلسلة «لقاء من الفضاء» من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، من أجل توفير فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية.