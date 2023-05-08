منصور بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للافتاء الشرعي"، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه على أعمال وخطط "مجلس الإمارات للافتاء" الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح في دولة الإمارات وحول العالم، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة في هذا المجال.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدور الريادي الذي يقوم به "مجلس الإمارات للافتاء الشرعي" في التعريف بديننا الحنيف، وتعزيز الأخوة الإنسانية وبث قيم التضامن والتآزر بين الشعوب من مختلف الأديان والثقافات، متمنيًا سموه لرئيس المجلس والقائمين عليه التوفيق في جميع مهماتهم وأعمالهم.

حضر اللقاء سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، والدكتور احمد عبدالعزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين .