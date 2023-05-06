النيادي يشارك في إعادة تعيين موقع التحام «دراغون» بمحطة الفضاء الدولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم السبت، في مهمة إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية دراغون، التابعة لشركة «سبيس إكس»، بمحطة الفضاء الدولية.

وسيشارك النيادي في هذه المهمة إلى جانب زملائه في طاقم Crew-6 المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة 69، وهم: ستيفن بوين (ناسا)، ووارين هوبيرغ (ناسا)، وأندري فيدياييف (روسكوزموس).

وسيعمل النيادي وطاقم المهمة على إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية «دراغون» من المَنفذ العلوي إلى المنفذ الأمامي لمحطة الفضاء الدولية. وتم تحديد موعد انفصال المركبة عن المحطة في تمام الساعة 3:10 مساءً، وإعادة الالتحام مجدداً في تمام الساعة 3:53 مساءً.

وستسهم هذه المهمة المدعومة من مركز التحكم بالمهمات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بهيوستن وسبيس إكس في هوثورن بولاية كاليفورنيا في إخلاء المنفذ العلوي بالمحطة، المواجه للفضاء، تمهيداً لرسو مركبة دراغون الفضائية للشحن المقبلة، والمقرر إطلاقها في يونيو المقبل، وتضم على متنها الحمولة رقم 28، التي ترسلها «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، وتشمل مصفوفات الطاقة الشمسية القابلة للطي أو ما يعرف باسم IROSAs، تمهيداً لتثبيتها بالمحطة عبر عدد من مهمات السير في الفضاء.