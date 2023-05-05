متحف شرطة دبي.. قضايا تاريخية ومسيرة عطاء

قدم متحف شرطة دبي تجربة رائدة واستثنائية إلى زوار منصتها الذكية عن التاريخ الحافل لرجال الأمن، بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وعرض قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها الشرطة على مدى العقود الماضية، في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

ويمكن زيارة المتحف افتراضياً، والاطلاع على قاعة المشاركات المجتمعية، وقاعة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وأخرى لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، وثالثة لعرض بعض القضايا التاريخية، وطرق الكشف عنها، سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

وتفقد المري إنجازات مركز بطاقة إسعاد، التي تقدم عروضاً مميزة وحصرية لحاملي البطاقة، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.

والتقى بفريق العسس الذي يمثل صورة حية لتاريخ تأسيس القيادة العامة لشرطة دبي، بزيه الشرطي الذي يعود لأكثر من نصف قرن، وسلاح «الكند» المستخدم قديماً لحماية المجتمع ومواجهة الجريمة.

ويُشارك أفراد فريق العسس بوصفه حرساً شرفياً لاستقبال الوفود، إلى جانب مهامه كل عام خلال شهر رمضان في فقرة «مدافع رمضان»، التي تتوزع في مناطق محددة بدبي، لمشاركة أفراد المجتمع، سواء من السياح أو المقيمين، لحظات السعادة برؤية إطلاق المدفع، والتقاط صور تذكارية معهم، والتعرف إلى مهامهم عن كثب.

وشارك في المنصة «فريق الدراجات الهوائية»، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، إلى جانب دوره الريادي في تأمين الفعاليات والمناسبات والأنشطة التي تشهدها الإمارة. وتكمن أهمية فرق الدراجات الهوائية في قدرتها على الوصول إلى جميع الأماكن بالسرعة الممكنة، متغلبين على الازدحام المروري، والأماكن الضيقة، إضافة إلى تعزيز الوجود الأمني، والتواصل بين الشرطة والجمهور، من خلال توزعهم في المواقع والمناطق السياحية والمراكز التجارية، والأسواق، والشواطئ والقنوات المائية.

واستعرضت منصة شرطة دبي معلومات حول مركز المرونة في شرطة دبي، الذي يختص بالإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر، ويؤكد المركز للزوار ما تتميز به مدينة دبي من مرونة عالية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات، لما تتمتع به المدينة من بنية تحتية متقدمة، وفوزها بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات، التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر.

كما عرضت المنصة نماذج لمنتجات نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ضمن برامج مهنية المؤسسات العقابية، وتعرضها شرطة دبي لهم في معارض خارجية، وضمن فعاليات ومبادرات مجتمعية، ليتمكن النزلاء من إعالة أنفسهم مستقبلاً بمشروعات قانونية، تبعدهم عن الطريق الخطأ، وتعيد دمجهم في المجتمع، ويحصلون على نسب من أرباح بيع منتجاتهم وصناعاتهم.

وأتاحت المنصة فرصة للزوار، لمشاهدة عروض يومية للكلاب البوليسية التابعة لإدارة التفتيش الأمني K9، وقدراتها التدريبية على اكتشاف المواد المخدرة والمتفجرات، إلى جانب مشاهدة عروض الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي.