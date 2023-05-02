بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يُدشن توسعة مشروع الفلاح السكني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، توسعة مشروع الفلاح السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل؛ وتشمل هذه التوسعة إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم.

واستمع سموه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصل عن مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، كما اطّلع سموه على مكونات وتفاصيل نموذج الفلل، التي شيّدت وفقاً لأرقى المعايير؛ لتلبية احتياجات الأُسر المواطنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ورافق سموه معالي د. أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة منى الظاهري، مدير عام الشؤون التشغيلية في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وعدد من كبار مهندسي هيئة أبوظبي للإسكان.

وأقيم المشروع وفقاً لأحدث المواصفات ليوفر مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، يشتمل على جميع المرافق المجتمعية الضرورية، ويحمل طابعاً عمرانياً يعكس الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، بما يُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة.

كما يأتي المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة الفلاح، بما يعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات، ويُعد إضافة جديدة إلى المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الفلاح السكني، اللتين تم خلالهما تسليم نحو 4,857 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في عام 2012.

وتمتد مساحة توسعة مشروع الفلاح السكني على 215 هكتاراً، بحيث تشمل 899 فيلا سكنية و5 مساجد و5 حدائق عامة، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها ..وتتألف كل فيلا سكنية من مجلس للرجال وآخر للنساء، وصالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية.

وبهذه المناسبة، ثمّن معالي محمد علي الشرفا تدشين سموه للمشروع، الذي يُجسد ما تُوليه القيادة الرشيدة من اهتمام متواصل لمشاريع إسكان المواطنين، ومدى حرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة وتأمين الاستقرار والتلاحم الأسري للأسر المواطنة، مؤكداً أن المشاريع السكنية تُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين، وتدعم مسيرة نمائهم ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن "توجيهات القيادة الرشيدة نابعة من اهتمامها المتواصل بتوفير مقومات الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة".

وأضاف: "هيئة أبوظبي للإسكان حريصة على تطوير المشاريع السكنية، التي تُلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وتضمن تطوير المشاريع السكنية والمناطق المحيطة لها على الصُعد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية كافة".