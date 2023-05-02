رياح "مثيرة للغبار" وبحر "شديد الاضطراب".. "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً جديداً على الدولة غداً الأربعاء، ليكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تصبح مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس يبقى مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح طب ليلاً حتى صباح الجمعة المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة بما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسط إلى خفيف في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل سيصبح صحواً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطب ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصبح خفيفة مساءً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س خلال النهار على البحر الذي يكون مضطرب الموج يصبح متوسط إلى خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.