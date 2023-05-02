فعالية ترفيهية لعمال بلدية أبوظبي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، وبالتعاون مع إدارة البيئة والصحة والسلامة فعالية ترفيهية توعوية، استهدفت إسعاد العمال ومشاركتهم في هذه المناسبة العالمية المهمة. وقد جاءت هذه الفعالية تجسيداً لالتزام البلدية بتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع، ومشاركتهم في مناسباتهم، والتعبير لهم عن التقدير، والاحترام، والعرفان بجهودهم، كما تندرج هذه الفعالية ضمن مستهدفات إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة حياة أفراده.