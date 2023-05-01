الطقس غداً.. مغبر غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئيا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. و الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:08 و الجزر الأول عند الساعة 17:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:58

و بحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:51 والمد الثاني عند الساعة 19:50

والجزر الاول عند الساعة 13:44والجزر الثاني عند الساعة 02:21.