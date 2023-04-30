محمد بن راشد يوجه بتشكيل مجلس أمناء لـ "وقف المليار وجبة"

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل مجلس أمناء ل"وقف المليار وجبة" بهدف تنمية ورعاية المال الموقوف.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر "تويتر": وجهنا اليوم بتشكيل مجلس أمناء ل"وقف المليار وجبة" .. وذلك بهدف تنمية ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، واعتماد إطار حوكمي متكامل لضمان استمرارية الوقف، والهدف إنماء وتطوير أكبر وقف لإطعام الطعام في دولة الإمارات وليكون صدقة جارية ومستمرة