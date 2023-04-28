مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.

ويُلغى المرسوم رقم (5) لسنة 2008، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن سعادته بالثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد في تدوينة نشرها أمس على حسابه في «تويتر»: «أشكر الثقة الغالية التي أولاني إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. سأعمل وفق رؤية ونهج الشيخ محمد بن راشد، وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وسنواصل العطاء لتظل دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبها».

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ مكتوم بن محمد، بتعيينه نائباً أول، وسمو الشيخ أحمد بن محمد، بتعيينه نائباً ثانياً لحاكم دبي.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد في تدوينة نشرها أمس على «تويتر»: «أبارك للشيخ مكتوم بن محمد بتعيينه نائباً أول، وللشيخ أحمد بن محمد بتعيينه نائباً ثانياً لحاكم دبي. وأهنئهما على الثقة الغالية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

مكتوم بن محمد:

• «سأعمل وفق رؤية ونهج محمد بن راشد.. وبقيادة حمدان بن محمد.. وسنواصل العطاء لتظل دبي صانعة المستقبل».