"دبي لرعاية النساء والأطفال "و"خدمة الأمين "تعززان التعاون في مجال الوعي الأمني

أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال مُذكرة تفاهم مع خدمة الأمين بهدف تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المُناطة بهما تجاه رفع الوعي المُجتمعيّ وخلق بيئةٍ آمنة عبر إرساء المبادئ السليمة للحدّ من الظواهر الدخيلة وذلك ضمن جهودها الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة، ومساعيها لتكريس أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع .

وقع المذكرة سعادة شيخة سعيد المنصوريّ مدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، وعمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين.

تنصّ المُذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في المواضيع المُتعلقة بالهويّة الوطنية والولاء والانتماء،بالإضافة إلى التعاون في تنظيم حملات توعية مُشتركة عبر المحاضرات ووسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعيّ.

و اتّفق الجانبان على إطلاق مجموعة الدعم الافتراضيّة التي تتضمن لقاءات جماعيّة مع أولياء الأمور الذين يرغبون بتوعية أنفسهم حول القضايا ذات الاختصاص بخدمة الأمين، ورفع وتيرة التعاون في المجال التوعويّ والتسويقيّ إضافة إلى الإعلان عن إتاحة خطّ الأمين لتلقي البلاغات الخاصّة بالظواهر الدخيلة.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري أنَّ مُذكرة التفاهم تُواكب الجهود والمسؤوليات المجتمعيّة التي تتبناها مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، والهادفة إلى تحقيق وعيٍّ مُجتمعيّ عالي المستوى من خلال التقريب بين أفراد المجتمع والهيئات الرسميّة، وتقديم برامج داعمة مُخصصة من داخل المجتمعات للوصول إلى الجُمهور وكسر الحواجز الرسميّة والنمطيّة للبرامج التقليديّة المُقدمةِ لهم.

من جهته أكد عمر الفلاسي أهميّة هذا التعاون لنشر التوعية الأمنيّة وتعزيز الهويّة الوطنية والانتماء، والحفاظ على الأفراد من الأفكار غير السوية وتقديم التوعية الأمنيّة للأطفال وذويهم.