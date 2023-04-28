رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس أفريقيا الوسطى تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وقد تسلم فخامته الرسالة خلال استقباله سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة بانغي.