96% مؤشر معالجة الشكاوى والبلاغات في بلدية عجمان العام الماضي

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان من التعامل الفوري مع شكاوى الجمهور والبلاغات الواردة خلال وقت قياسي ليحقق مؤشر المعالجة 96% متجاوزًا المستهدف البالغ 92%، وبلغت النسبة الخاصة بحل البلاغات 100 %، وذلك حسب التقارير الصادرة عن الدائرة للعام الماضي 2022، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وفي هذا الصدد أكدت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، المهندسة نورة راشد شطاف، أن الدائرة وفرت أفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاعات، مستندةً لكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع كافة الحالات الواردة، موضحةً أن القيادة العليا تؤمن بقيم المصداقية والشفافية وفتح آفاق التواصل المباشر مع المتعاملين مؤكدةً أنهم أساس نجاح الدائرة واستمرارية تقديمها للأفضل.

وتابعت شطاف أن الكفاءات المؤهلة نجحت في معالجة البلاغات ضمن يومين عمل على مستوى القطاعات، مبينةً أن الدائرة تدعو كافة أفراد المجتمع للتواصل المباشر والإبلاغ عن الحالات عبر قنواتها المتعددة والمتمثلة في الخط الساخن 80070 وقنوات التواصل الرسمية والحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين في مركز المدينة ومدينتي مصفوت والمنامة.

من جانبه أوضح إبراهيم صمره الشحي مدير إدارة الاتصال والمجتمع أن الدائرة تتبع نظامًا ذكيًا في التعامل مع الحالات الواردة حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني ويتم تجميعها في نظام crm، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.

وبين الشحي أن نسبة معالجة الشكاوى ضمن 5 أيام عمل حققت نسبة 96%، لتستقبل الدائرة على مدار العام الماضي 10280 شكوى.

ومن الجدير ذكره أن الدائرة استحقت الإصدار الجديد من شهادة معالجة الشكاوى آيزو 10002:2018، لالتزامها الدائم بمتابعة الشكاوى الواردة والعمل الفوري على حلها وفقاً لعملية فعالة للتعامل مع الشكاوى وتصميمها وتطويرها وتشغيلها والحفاظ عليها وتحسينها والتعامل بالشكل المناسب والصحيح مع الشكاوى مما أسهم في رفع مؤشر الرضا ليبلغ 95% وفقًا للاستطلاعات الصادرة عن مركز الإحصاء التابع لحكومة عجمان 2022.