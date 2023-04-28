101 سائق أمين أعادوا معثورات ثمينة لأصحابها

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 101 سائق خلال الفترة من يناير عام 2022 حتى مارس الماضي 2023، لأمانتهم وسلوكهم المثالي في التعامل مع المفقودات الثمينة التي عثروا عليها أثناء عملهم، وثمّنت حرصهم على المسارعة في إبلاغ الجهات المعنية، للوصول إلى أصحابها في وقت قياسي، وتحقيق السعادة لهم وراحة البال.

وتنوعت المعثورات التي عثر عليها السائقون خلال بلاغاتهم بين أموال ومجوهرات وممتلكات ثمينة، وتفاوتت القيمة المالية للمعثورات التي أبلغ عنها السائقون الأمناء وأعيدت لأصحابها، من بين أهمها: العثور على حقيبة سوداء بها ألماس تقدر قيمته بنحو مليون درهم، ومبلغ 3.6 ملايين درهم، وبلاغ آخر عن حقيبة بلاستيكية تحتوي على ذهب بقيمة 200 ألف درهم، وبلاغ بالعثور على حقيبة يد غالية الثمن وساعة بقيمة 50 ألف دولار، إضافة إلى مبلغ 183 ألف درهم، وبلاغ آخر بالعثور على حقيبة سوداء تحتوي على 200 ألف درهم، وبلاغ آخر بالعثور على ساعة باهظة الثمن تقدر قيمتها بنحو 60 ألف دولار ومبلغ 221 ألف درهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أحمد بهروزيان، إن بلاغات العثور على معثورات من قبل السائقين بصورة عامة تعكس أمانة ونزاهة السائقين، وتحمُّلهم للمسؤولية، وهم لا يمثلون أنفسهم فحسب، بل يعتبرون مرآة وواجهة هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأفاد بأن جميع ردود الأفعال من قبل مستخدمي المواصلات العامة في دبي كانت تعبر عن سعادتهم البالغة باستعادة مفقوداتهم وبصورة سريعة جداً، مقدمين عبارات الثناء والشكر والإشادة بحسن التصرف من قبل سائقي المواصلات، وذلك يدل على أخلاقهم الحميدة وتقديم صورة مشرفة لطبيعة وجهة عملهم.